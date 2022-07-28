«مجدي بسة» يبيع الكفتة اللبناني في شوارع المنوفية.. الوجبة بـ15 جنيها

15 جنيها فقط كافية لوجبة غداء من على عربة «مجدي بسة»، الذي اشتهر في مدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية ببيع «الكفتة اللبناني» و«الكبدة الأمريكاني» بطريقته «الشيك» منذ ما يزيد عن 40 عاما، المر الذي جعل الإقبال كبيرا عليه منذ بداية اليوم وحتى نهايته.

بداية «مجدي» مع الطبخ

وقال «مجدي» إنه بدأ في الاهتمام بإعداد الطعام منذ 43 سنة، عندما سافر إلى العراق وبدأ يتعلم طرق الأكل الشامي حتى جاء إلى مصر وقام بعمل أكلة «الكفتة اللبناني» في عربة صغيرة داخل المدينة، بالإضافة إلى عمل كبدة أمريكاني ليكون سعر الوجبة 15 جنيها فقط، والساندوتش بـ7 جنيهات، مما أدى إلى وجود إقبال كبير من مواطني مدينة منوف والمدن والقرى المجاورة لها أيضا عليه نظرا لما يتمتع به أكله من طعم مميز أجبر الجميع على الذهاب إليه لتذوقه.

مساعدة أولاد «مجدي» له في العمل

وتابع ابن محافظة المنوفية، أن ثلاثة من أبنائة يقومون بمساعدته دائما وبخاصة ابنه الأكبر محمد، قائلا: «أنا معنديش عمارات ولا فلوس بس الحمدلله راضي وبحمد ربنا دايما وبطلب منه الستر والصحة وحب الناس»، مؤكدا أن «حب الناس» هو سر نجاح مشروعه ومواصلة النجاح حتى الآن، بالإضافة إلى أكله المميز وحسن استقباله لزبائنه.

وقال «محمد»، الابن الأكبر لـ«مجدي»، أنه يأتي كل يوم مع والده لمساعدته في طهي الطعام على عربة الكبدة والكفتة، والتي تعد الأشهر في مدينة منوف نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده، مشيرا إلي أن الأسر تأتي إلي المكان لتذوق الطعام وليس شباب فقط أو أشخاص بمفردهم.