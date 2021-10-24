«باتعة» ملكة الكفتة والحواوشي في طنطا: 50 سنة بالمهنة وربيت منها عيالي

«مهنة زوجي» بتلك الكلمات بدأت الحاجة باتعة، أو بائعة أو ملكة الكفتة والحواوشي، كما يطلق عليها المواطنون في ترعة الشيتي، بمدينة طنطا، واصفة مسيرة ورحلة عمرها أكثر من 50 عامًا.

تساعد زوجها من أول أسبوع زواج في بيع الكفتة والحواوشي

أشارت صاحبة الـ 72 عاما، أن زوجها كان يعمل في مهنة بيع الكفتة والحواوشي منذ صغره، وعقب زواجهما قررت مساعدته في أعمال التجهيز وأحيانا الوقوف معه على عربة أو شواية الكفتة والحواوشي في منطقة ترعة الشيتي وبدأت رحلتهما معًا في بيع الكفتة حتى توفى من 10 سنوات، تاركا لها 6 من الأبناء «3 من الذكور و3 من الإناث».

تكملة المشوار بمساعدة الأبناء

وأوضحت ملكة الكفتة والحواوشي في ترعة الشيتي بأول طنطا، أنها قررت مواصلة مشوار زوجها في مهنته، ونقل عملها وعربية الكفتة والحواوشي إلى ترعة الشيتي بعد ما كانت في سيجر، وبدأ يساعدها أبناؤها وعلى مدار 50 عاما وبشكل يومي تعمل في بيع الكفتة والحواوشي وأصبحت مشهورة في المنطقة.

العمل 6 ساعات يومياً وإجازة في الشتاء

وبينت سماح ابنة الحاجة باتعة الصغيرة، التي تساعدها في تجهيز وبيع الكفتة والحواوشي، أنها قررت الوقوف مع والدتها والعمل معها في نفس المهنة، وأن يومهم يبدأ في الـ 4 عصرا وينتهي في الـ 10 مساء، موضحة «للأسف في أيام الأمطار الغزيرة لا نعمل بسبب أننا نقف في الشارع ولا نستطيع العمل».

واختتمت: «أحلم بكشك نقف فيه لبيع الكفتة والحواوشي، يحمينا من الشتاء ولا نقدر على إيجار محل حيث إن إيجار المحل في المنطقة يتخطى الـ 4 آلاف جنيه، وأن مهنة بيع الكفتة والحواوشي هي مصدر رزقنا الوحيد».