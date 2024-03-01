سامح شكري: مصر تحافظ على فتح معبر رفح من أجل مساعدة الفلسطينيين

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ جهود الدولة المصرية متواصلة للوصول إلى حل دائم وعادل لما يحدث في فلسطين، إذ تعمل مع شركائها والأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن عدم الأمن والاستقرار في المنطقة سيتواصل ما دامت الأزمة قائمة فيما يتعلق بمعبر رفح الحدودي الذي يعاني من بعض مشكلات منذ 8 أكتوبر 2023.

أضاف «شكري»، خلال المشاركة في منتدى أنطاليا، الذي نقلت فعالياته قناة «القاهرة الإخبارية»: «جرى قصف معبر رفح في بعض الأحيان، ومنذ 8 أكتوبر الماضي ونحن نحافظ على المعبر مفتوحا ونعمل من أجل مساعدة الفلسطينيين عن طريق فتح البوابة الحدودية، وهناك 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يحتاجون إلى المزيد من المساعدات».

وتابع: «كلما حاولنا نقل المساعدات عبر معبر رفح تجري عرقلتنا، خاصة فيما يتعلق بإيصال المساعدات وتوزيعها، بدأنا بعشرات الشاحنات، والآن وصلنا إلى 200 شاحنة في اليوم، وهذا العدد ما زال بسيطا أمام حجم احتياجات قطاع غزة».