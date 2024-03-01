بأقل من 105 آلاف جنيه.. إزاي تعمل مشروع «تي شيرت» مربح

تولي الدولة اهتماما كبيرا بالمبادرات التي تهدف إلى توفير الدعم المالي للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى القضاء على البطالة، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وطرح جهاز تنمية المشروعات دراسة جدوي جديدة لمشروع تصنيع التيشرتات، والذي يتميز بأنه سيوفر إضافة على التيشرت عن طريق الإبداع في التصميم، ومن ثم سيمكن صاحبه مستقبلا من بناء علامة تجارية ناجحة تسويقيا.

التكلفة المبدئية للمشروع

وأوضحت دراسة الجدوى التي نشرها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على موقعه الرسمي على الإنترنت، أن الاستثمار المبدئي للمشروع يستلزم توفير مبلغ 105 آلاف جنيه، حيث سيحتاج المشروع لـ4 ماكينات أوفر بماتور داخلي، سعر القطعة منها 8 الآف جنيه، أي بإجمالي 32 ألف جنيه، كما سيحتاج المشروع عدد 3 أورليه وشريط موتور داخلي سعر القطعة منها 8 آلاف و500 جنيه، بإجمالي 25 ألف و 500 جنيه، وعدد 2 ماكينة خياطة سعر القطعة 5 آلاف جنيه، أي بإجمالي 10 آلاف جنيه، ومقص كهربائي بسعر 8 آلاف جنيه، وترابيزة قص بسعر 10 آلاف جنيه، ومكواة بخار بسعر 20 ألف جنيه، وبهذا سيكون إجمالي تكلفة المشروع بشكل أولي نحو 105 آلاف جنيه.

الهيكل التمويلي للمشروع

كما بينت دراسة الجدوى، أن الهيكل التمويلي للمشروع يشتمل على شقين، ذاتي وبنكي، وتبلغ نسبة التمويل البنكي نحو 70% في حين تبلغ نسبة التمويل الذاتي نحو 30%، ويتطلب المشروع الجديد مساحة قدرها الجهاز بـ 200 متر، فيما بلغ مستوى تخصص وتدريب العمالة المطلوب للمشروع المستوى متوسط التخصص، وبلغ متوسط العمالة المطلوبة نحو 20 شخصا، ومدى طبيعة استخدام التكنولوجي نصف آلية.