خطوات الحصول على تمويل عقاري من البنوك.. القرض يصل إلى 5 ملايين جنيه

تمثل القروض العقارية أهمية كبيرة للمواطنين، إذ يساعد التمويل العقاري على الحصول على وحدة سكنية على فترات سداد طويلة، وتتيح البنوك المصرية فرصا متنوعة من التمويل العقاري للمواطنين، لمساعدتهم في الحصول على وحدة سكنية، بأقساط وفوائد تختلف من بنك لآخر.

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، تفاصيل برامج التمويل العقاري، من بنوك (الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان).

التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري برنامجا للتمويل العقاري، بفترات سداد تصل إلى 20 سنة، وبسعر فائدة يتراوح ما بين 5% و7% بشكل متناقص، كما تصل مدة العمل إلى 6 أشهر وذلك للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، وأصحاب الاعمال والمهن الحرة 12 شهرا.

وتبلغ الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من البنك الأهلي 20% كحد أدني، من إجمالى سعر الوحدة وبحد أقصى 50%، فيما تصل قيمة التمويل إلى %80 من إجمالي سعر الوحدة، مع إتاحة المصاريف الخاصة بفتح الحساب والاستعلام الائتماني مجاناً.

التمويل العقاري من بنك مصر

وفيما يخص برنامج التمويل العقاري الذي يقدمه بنك مصر لعملائه، تصل قيمته إلى 5 ملايين جنيه، على فترة سداد تصل إلى 240 شهرًا.

وفيما يخص المستندات المطلوبة، حددها البنك، وتتمثل في بيان بالدخل الشهري، صورة بطاقة رقم قومي، وإيصال مرافق وفقاً.

ووفقًا لموقع بنك مصر، يقوم البنك بالتأمين على حياة العملاء مجاناً فيما يمكن منح القرض للزوج والزوجة، في حال عمل الزوجة، ويمكن منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى، على أن تكون الوحدة مسجّلة في الشهر العقاري، ويتم إعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب وكذلك الدمغة النسبية ومصاريف الاستعلام الائتماني.

التمويل العقاري من بنك التعمير والإسكان

ويقدم بنك التعمير والإسكان برنامجا للتمويل العقاري، بسعر فائدة 10% متناقصة تعادل 6.69%، ويتم سداد القرض على فترة 20 عامًا، على أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري الخاص بالعميل 40 ألف جنيه، والحد الأقصى للأسرة بالنسبة للدخل الشهري 50 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة المراد تمويلها، يصل الحد الأقصى الخاص بها إلى 2 مليون و250 ألف جنيه.