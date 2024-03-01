خبير تنمية مستدامة: مشروع رأس الحكمة يسهم في حل أزمات اقتصادية عديدة

أعلن مجلس الوزراء، آخر المستجدات بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، كمشروع تنموي مهم وضخم، بالشراكة مع الأشقاء في الإمارات، ويمثل نموذجا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.

مستجدات مشروع رأس الحكمة

الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، أكد أن أي استراتيجية قومية تنتهجها الدولة المصرية تضيف قيمة مضافة للاقتصاد، موضحا أن الدولة بدأت جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية فالاستثمار الأجنبي في مصر يُقدر بين 8 إلى 11 مليارات دولار سنويا، واليوم تستطيع الدولة جذب استثمارات من خلال مشروع رأس الحكمة بـ35 مليار دولار، وهذا الأمر يُعد طوق نجاة للعديد من الأزمات من أهمها تخفيض البطالة وتخفيض سعر السوق الموازية للدولار وتخفيض الأسعار والتضخم.

وأضاف «شحاتة» لـ«الوطن»، أن مشروع تطوير رأس الحكمة دليل على أن الدولة تنظر إلى منطقة غرب مصر بنظرة مختلفة عما كانت عليه، الأمر الذي يسهم في ارتفاع إيرادات الدولة من السياحة، فالعلمين وما حدث بها من تنمية، ومطروح وما حدث بها، واليوم رأس الحكمة وما سيحدث بها من استثمارات وإنشاءات ومشروعات قومية كل ذلك يفيد الدولة من خلال زيادة إيراداتها.

مشروع رأس الحكمة

وأشار إلى أن أهمية هذه الإيرادات تتمثل في قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطن في صورة تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية وصولاً إلى تحقيق حياة كريمة، مؤكداً أن مشروع رأس الحكمة له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي المصري حيث أشادات العديد من المؤسسات الدولية برفع التصنيف الإئتماني للدولة.

ووفق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن آخر مستجدات مشروع رأس الحكمة، تتمثل في تسلم الحكومة اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر مارس 2024، 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى للشراكة الاستثمارية بشأن مشروع تطوير وتنمية المدينة.

وسبق أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وفي غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر، وتم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري.

أهمية مشروع رأس الحكمة