استثمارات تطوير مشروع رأس الحكمة تربك الدولار بالسوق الموازية

أسهم تدفق العملة الصعبة من استثمارات رأس الحكمة في حدوث ارتباك كبير في سعر الدولار بالسوق الموازية، وواصل الدولار خسائره الكبيرة مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل إعلان الحكومة عن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، وحقق المشروع حالة من النمو والاستقرار للاقتصاد المصري وكان له تأثير مباشر على توجيه ضربة قوية للدولار في السوق الموازية.

ووفق حديث الدكتور الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، استاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، توسع الاقتصاد المصري في الاستثمارات الخارجية سيكون له بالغ الأثر في تدفق مليارات الدولارات، حيث يسهم في تقليل المضاربات على سعر الدولار في السوق الموازية.

اقتصادي: تعافي الاقتصاد يربك السوق الموازية

وأضاف البنا في حديث لـ«الوطن» أن السوق الموازية سوف تتلاشى شيئًا فشيئ كلما تعافى الاقتصاد وزادت الاستثمارات، حيث يصبح هناك وفرة من العملة الصعبة، وهذا هو الإجراء الأكثر تأثيرًا لمحاربة السوق الموازية قبل أن تطبق القانون الجنائي على تجار العملة، مع العلم أنه إذا كان الدور الأمني واجبًا فأن الحلول الاستثمارية هي الأولى كما سارعت الحكومة في رأس الحكمة.

تسلم الدفعة الثانية من أموال تطوير رأس الحكمة

وتابع البنا، أن سعر الدولار في السوق الموازية يسجل أدنى مستوى له بعد دخول الدفعة الثانية من استثمارات رأس الحكمة للبنك المركزي، والمقدرة بـ 5 مليارات دولار، ليرتفع قيمة ما دخل البنك المركزي إلى 10 مليارات دولار من مقدم مشروع تطوير رأس الحكمة، وهذا يقوي موقف الاقتصاد المصري ويجعل لديه القدرة على التحكم في سعر صرف الدولار.

تراجع الدولار لأدنى مستوى في السوق الموازية

وأشار البنا، إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية انخفض إلى ما دون الـ47 جنيهًا وبلغ سعره 46:90 قرشًا وهو سعر التنفيذ في البيع والشراء بحسب مضاربات السوق الموازية المعلنة خلال الظهيرة، وبالتالي يكون الدولار وصل إلى أدنى مستوى منذ بدأ الإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة.