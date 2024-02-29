أستاذ استثمار: مشروع رأس الحكمة استثماري واقتصادي مهم

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مشروع رأس الحكمة، مشروع استثماري واقتصادي مهم، مشيرًا الى أنه لفت انتباه الأوساط الاقتصادية الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا: «خلال السنوات المعدودة الماضية كان متوسط الاستثمارات الأجنبية التى تأتي الى مصر بشكل مباشر فى حدود 10 مليار دولار، وعندما يأتى إستثمار واحد فقط بقيمة 35 مليار، وواضح أن هناك تسابق على اقتناص عدد من الفرص الإستثمارية داخل مصر، كل ذلك من الطبيعي أن يلفت الإنتباه الدولي».

وتابع: «هناك مشكلة فى حركة تدافق رؤوس الأموال على المستوى الدولي، وعلى مدار السنوات الماضية بداية من كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط، وكل تلك الأزمات تسببت ارتفاع تكلفة التمويل وتسبب فى قيد على مناخ الإستثمار على المستوي الدولي، وعندما يكون هناك 35 مليار دولار يتم توجيهها لمشروع إستثماري فى دولة ما بالتأكيد من الطبيعي أن يلفت ذلك الإنتباه».