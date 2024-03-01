خبير: الاقتصاد الوطني سينتعش بعد تسلم مصر أولى دفعات «رأس الحكمة»

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنَّه مع تسلم مصر 5 مليارات دولار كدفعة أولى في إطار الشراكة مع الإمارات في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، سنشهد مزيدا من تحسن الأداء الاقتصادي المصري، لافتا إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية وكذلك أسعار السلع والمواد الخام والمستلزمات، بسبب الإعلان عن الصفقة.

مشروع تطوير رأس الحكمة هو أكبر مشروع استثماري

وأضاف «بدرة»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مشروع تطوير رأس الحكمة هو أكبر مشروع استثماري خلال عام 2024، ومنذ الإعلان عنه شكل ضربة للسوق الموازي للعملة الأجنبية ليتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة وصلت لأكثر من 50% عن مستوى الأسعار التي كانت تعلن قبل الصفقة.

مردود مشروع رأس الحكمة على الأسواق

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك مردودا إيجابيا لمشروع رأس الحكمة على الكثير من الأسواق الأخرى، مثل سوق السيارات والسلع المعمرة والحديد وحتى سوق المال والعقارات، مما يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.