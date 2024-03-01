مفاجآت تنتظر «عاشور والسولية».. توقعات الأبراج لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مفاجآت مثيرة في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، التي انطلقت منذ قليل، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن دوري أبطال إفريقيا،

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

مباراة قوية يخوضها المارد الأحمر، وسط ظروف صعبة أمام فريق ميدياما بطل غانا في الجولة الخامسة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2024/2023، إذ يمكن الإشارة إلى توقعات الأبراج الفلكية للمباراة، كما كشفت الدكتورة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، خلال حديثها لـ«الوطن».

توقعات الأبراج

تحدثت الدكتورة عبير فؤاد، عن مصير العديد من اللاعبين في مباراة النادي الأهلي اليوم، ومنهم حرس المرمى مصطفى شوبير من مواليد 1 مارس 2000، وهو برج الحوت، مشيرة إلى أنّ القمر يدعمه وسيكون لديه حماس وطاقة ولياقة بدنية، كما أن الشمس وعطارد في برجه يمنحانه حضورًا وسرعة بديهة.

- علي معلول: من مواليد1 يناير 1990 وهو برج «الجدي» إذ أنّ الشمس والقمر وعطارد في وضع داعم طوال المباراة، ويمنحه ذلك نشاطًا وطاقة، وقدرة على تنظيم جهوده ويتعاون جيدًا مع زملائه على أرض الملعب.

- إمام عاشور: مواليد 20 فبراير 1999 وهو برج «الحوت» الذي يدعمه القمر هذه الليلة، وسيكون لديه حماس وطاقة ولياقة بدنية، كما أن الشمس وعطارد في برجه يمنحانه حضورًا وسرعة بديهة، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابة.

- عمرو السولية: من مواليد 2 أبريل 1989 وهو برج «الحمل» قد تكون طاقته أقل ويجب أن يضاعف تركيزه، وقد يكون عُرضة للإصابة ومن المهم أن ينتبه لسلامته، ورغم ذلك يتعاون جيدًا مع زملائه على أرض الملعب.

- مروان عطية: من مواليد 12 أغسطس وهو برج «الأسد» فيما يعتبر القمر في وضع معاكس بالنسبة له، وأيضًا المريخ في مواجهته مما يجعله مشوشًا ولياقته البدنية أقل، وتركيزه مشتت.

- محمد هاني: من مواليد 25 يناير 1996 وهو برج الدلو، القمر في وضع معاكس بالنسبة له، مما يجعله مشوشًا، ومع ذلك المريخ في برجه يمنحه إصرارًا على الاجتهاد.

- محمد عبد المنعم: من مواليد 1 فبراير وهو برج الدلو، القمر في وضع معاكس بالنسبة له مما يجعله مشوشًا، ومع ذلك المريخ في برجه يمنحه إصرارًا على الاجتهاد.

- بيرسي تاو: من مواليد 13 مايو 1994 وهو برج الثور، إذ القمر في مواجهة برجه، وأيضا المريخ معاكس بالنسبة له، مما يجعله مشوشًا ولياقته البدنية أقل، وتركيزه مشتت، ورغم ذلك يتعاون جيدا مع زملائه على أرض الملعب.

وسام أبو على: من مواليد 4 يناير 1999 وهو برج الجدي، إذ القمر في وضع داعم طوال المباراة، ويمنحه ذلك نشاطًا وطاقة، وقدرة على تنظيم جهوده وتوظيفها في اتجاه سليم.

أنتوني موديست: من مواليد 14 أبريل 1988، وهو الحمل قد تكون طاقته أقل ويجب أن يضاعف تركيزه، وقد يكون عُرضة للإصابة ومن المهم أن ينتبه لسلامته، ورغم ذلك يتعاون جيدا مع زملائه على أرض الملعب.

رضا سليم: مواليد 25 أكتوبر 1999 وهو برج العقرب الذي سيكون نجم المباراة لأن القمر في برجه يجعله مسيطرًا على أدواته وعلى أرض الملعب، وسيكون لديه حماس وطاقة ولياقة بدنية، كما أن الشمس وعطارد داعمان ويمنحانه حضورًا وسرعة بديهة.

أحمد نبيل كوكا: من مواليد 4 يوليو 2001 وهو برج السرطان الذي سيكون نجم المباراة؛ لأن القمر يدعمه، وسيكون لديه حماس وطاقة ولياقة بدنية، كما أن الشمس وعطارد بمنزل الحظ بالنسبة له ويمنحانه حضورًا وسرعة بديهة.