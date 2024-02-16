مفاجأة لمعلول وتحذير لعاشور.. توقعات الأبراج قبل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

حالة من الترقب تسيطر على الجماهير المصريّة، انتظارًا لبدء المباراة الحاسمة بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، إذ تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات دور المجموعات، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، والمقامة على ملعب 5 جويلية.

توقعات الأبراج الفلكية لأبرز لاعبي المنتخب

وفي ظل هذا الترقب، أشارت الدكتورة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، خلال حديثها لـ«الوطن» إلى أن فرص تحقيق الأهلي الفوز على نظيره شباب بلوزداد كبيرة، إذ يمكن تقسيم المباراة إلى نصفين الشوط الأولى والثاني، ففي الشوط الأول يكون القمر برج الثور، والنصف الثاني من المباراة يكون القمر في الجوزاء، لذا فأن الحظ يحالف بعض اللاعبين في الشوط الأول والبعض الآخر في الشوط الثاني، موضحة توقعات الأبراج الفلكية لأهم لاعبي منتخب مصر، وجاءت هذه التوقعات على النحو التالي:

لاعبو منتخب مصر

- مصطفى شوبير: الذي يقود حراسة المرمي في مباراة اليوم، وذلك بعد إصابة الشناوي الأخيرة التي منعته عن المشاركة في مباراة اليوم، من مواليد 1 مارس، فهو برج الحوت، لديه تركيز أكبر في الشوط الأول، وجب إليه الانتباه إلى ذلك الأمر وبذل كل طاقته لتجنب أي أخطاء من المتوقع أن تحدث، ومع بداية الشوط الثاني سيكون القمر في وضع معاكس له مما يؤثر على طاقته ويجعلها تقل على غير المعتاد.

- إمام عاشور: لاعب المنتخب من مواليد 20 فبراير فهو برج الحوت، لديه سرعة بديهة ويقظة يشير القمر في برجه إلى تألق وحظ وفير في الشوط الأول، ولديه فرصة للسيطرة، وستقل طاقته تدريجيًا مع بداية الشوط الثاني لذا وجب عليه التركيز جيدًا.

- علي معلول: من مواليد 1 يناير، أي ينتمي لبرج الجدي، يشير برجه الفلكي إلى طاقة ونشاط وفرصة كبيرة في إحراز الأهداف، على مدار الـ90 دقيقة من عمر المباراة، سيكون القمر محالفًا له، فوجب عليه استغلال تلك الفرصة جيدًا لأنه يعتبر نجم المباراة.

- محمود كهربا: من مواليد 13 أبريل، فهو برج الحمل، القمر يكون في وضع معاكس له في الشوط الأول، وجب عليه توفير طاقته وحماسه في الشوط الثاني.

حسين الشحات: 21 يونيو برج السرطان، ينصحه برجه بالحفاظ على توازنه قدر الإمكان، لحماية نفسه من الإصابات، التي من الممكن أن يتعرض لها في الشوط الأول، لذا ستكون فرصته أفضل في الشوط الثاني.