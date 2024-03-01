ابنة حلمي بكر الصغيرة تنهار بعد وفاة والدها

رحل عن عالمنا منذ قليل، الموسيقار الكبير حلمي بكر، داخل أحد المستشفيات في منطقة الشرقية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

ابنة حلمي بكر الصغيرة في حالة من الانهيار

ودخلت ابنة حلمي بكر الصغيرة في حالة من الانهيار التام، بعد معرفتها خبر والدها، رغم سنها الصغير، ولكنها كانت بجانبه خلال الفترة القليلة الماضية.

نادية مصطفى تعلن وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أعلنت وفاة حلمي بكر، قبل قليل، بعد دخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات الشرقية، قبل ساعات.

وكتبت نادية مصطفى، عبر حسابها على «فيسبوك»: «لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضى الله.. البقاء لله أستاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. ربنا يصبر ابنه وأخواته وكل محبيه المخلصين».