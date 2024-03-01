اعلنت الفنانة نادية مصطفي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الموسيقار حلمي بكر، عن عمر ناهز 86 عاما.

وكتبت نادية مصطفي: «لا إله الا الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله، البقاء لله، الاستاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه وإخواته وكل محبيه المخلصين».

وقضى الموسيقار الراحل حلمي بكر ليلة صعبة للغاية أمس، حيث اشتد عليه المرض وهو في منزل زوجته سماح القرشي بمحافظة الشرقية وتحديدًا في مركز كفر صقر، بعد نقله هناك من منزله بالمهندسين ليكون بين أهل زوجته ليعاونوها على مراعاته.

تفاصبل الساعات الأخيرة للموسيقار حلمي بكر

وكانت سماح القرشي زوجة حلمي بكر، قالت في تصريحات لـ«الوطن»، إنه دخل الرعاية المُركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة كفر صقر، وطلب الأطباء اليوم، شراء أكياس دم لأنه يحتاج لنقل دم كثير حاليًا، نظرًا لإصابته بحالة جفاف شديدة.

وأوضحت أنه في الساعات الأخيرة من ليلة أمس، شعر بكر بتعب شديد، وصل إلى دخوله في حالة أشبه بالغيبوبة، ما استدعى طلب الإسعاف والذهاب للمستشفى على الفور، بعدما أوصى الطبيب المُعالج أمس بنقله إلى المستشفى لأنه يعاني من بعض الأعراض الخطيرة.

ورفض حلمي بكر في البداية الذهاب للمستشفى، وحاولت وزارة الصحة عن طريق مكتب الوزير إقناعه بضرورة الذهاب للمستشفى، وأخبروه أن هناك غرفة مجهزة له في أحد المستشفيات التابعة للوزارة في انتظاره لكنه رفض بشده.