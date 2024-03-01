تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر.. جفاف شديد ويحتاج نقل دم

قضى الموسيقار حلمي بكر ليلة صعبة للغاية أمس، حيث اشتد عليه المرض وهو في منزل زوجته سماح القرشي بمحافظة الشرقية وتحديدًا في مركز كفر صقر، بعد نقله هناك من منزله بالمهندسين ليكون بين أهل زوجته ليعاونوها على مراعاته.

وقالت سماح القرشي في تصريحات لـ«الوطن»، إن حلمي بكر حاليًا في الرعاية المُركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة كفر صقر، وطلب الأطباء منذ قليل شراء أكياس دم لأنه يحتاج لنقل دم كثير حاليًا، نظرًا لإصابته بحالة جفاف شديدة.

تفاصيل حالة حلمي بكر الصحية

وأوضحت أنه في الساعات الأخيرة من ليلة أمس، شعر بكر بتعب شديد، وصل إلى دخوله في حالة أشبه بالغيبوبة، ما استدعى طلب الإسعاف والذهاب للمستشفى على الفور، بعدما أوصى الطبيب المُعالج أمس بنقله إلى المستشفى لأنه يعاني من بعض الأعراض الخطيرة.

ورفض حلمي بكر في البداية الذهاب للمستشفى، وحاولت وزارة الصحة عن طريق مكتب الوزير إقناعه بضرورة الذهاب للمستشفى، وأخبروه أن هناك غرفة مجهزة له في أحد المستشفيات التابعة للوزارة في انتظاره لكنه رفض بشده.