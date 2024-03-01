تطورات حالة حلمي بكر الصحية بعد نقله للعناية المركزة بمستشفى بالشرقية

كشفت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر عن تطورات حالته الصحية بعد نقله الى أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية لتدهور حالته خلال الساعات القليلة الماضية.

نقل حلمي بكر إلى المستشفى

وقالت سماح القرشي لـ«الوطن» إنه تم نقل زوجها الملحن حلمى بكر إلى أحد المستشفيات في محافظة الشرقية ووضعه في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية أمس، وأنه الآن في حالة حرجة للغاية ولا يزال يخضع للعلاج والمتابعة من الأطباء.

تدهور حالة الموسيقار الكبير

يذكر أن حلمى بكر كان قد دخل في حالة انهيار يوم أمس عندما طلبت زوجته سيارة الإسعاف بناء على تعليمات الطبيب المعالج وذلك لرفضه الانتقال إلى المستشفى وخوفه من الموت بداخلها.