كيف تنبأ حلمي بكر بوفاته قبل ذهابه للمستشفى؟

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الموسيقار حلمي بكر عن عمر ناهز 68 عامًا، وذلك داخل الرعاية المركزة بأحد مستشفيات محافظة الشرقية، نظرًا لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وأبلغ الأطباء الآن زوجته سماح القرشي بأنّه قد فارق الحياة.

اللحظات الأخيرة في حياة حلمي بكر

تدهورت الحالة الصحية لحلمي بكر بشكل كبير ليلة أمس، وذلك بعد غضبه الشديد من الشجارات الدائرة حوله والنزاعات بين أقربائه وزوجته.

وعلى الفور استعانت زوجته بطبيب من مستشفى كفر صقر العام، وطلب بسرعة التوجه لتلقي العلاج في المستشفى، وجرى إحضار عربة إسعاف، لكن حلمي بكر رفض الصعود إلى الإسعاف، وقال: «لو رحت المستشفى هموت»، وذلك حسب تصريحات زوجته لـ«الوطن».