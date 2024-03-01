«صحة الشرقية»: جارٍ إنهاء تصريح دفن الموسيقار حلمي بكر

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، «الوطن»، إنه جارٍ إنهاء استخراج إجراءات وتصريح دفن الموسيقار حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 86 عاما، في مستشفى خاص بنطاق المحافظة.

وفاة الموسيقار حلمي بكر

ويتواجد جثمان الراحل حلمي بكر، في أحد المستشفيات الخاصة في دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، التي كان يعالج بها مؤخرا وجرى نقله إليها بعد تدهور حالته الصحية، ولفظ أنفاسه الأخيرة بها.