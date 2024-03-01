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دراما المتحدة

«صحة الشرقية»: جارٍ إنهاء تصريح دفن الموسيقار حلمي بكر

كتب:

نظيمه البحرواي
07:50 م | الجمعة 01 مارس 2024
الموسيقار حلمي بكر

الموسيقار حلمي بكر

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، «الوطن»، إنه جارٍ إنهاء استخراج إجراءات وتصريح دفن الموسيقار حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 86 عاما، في مستشفى خاص بنطاق المحافظة.

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ويتواجد جثمان الراحل حلمي بكر، في أحد المستشفيات الخاصة في دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، التي كان يعالج بها مؤخرا وجرى نقله إليها بعد تدهور حالته الصحية، ولفظ أنفاسه الأخيرة بها.

 

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