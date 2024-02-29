انهيار الموسيقار حلمي بكر لحظة وصول عربة الإسعاف: «مش عايز أموت في المستشفى»

قالت سماح القرشي، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، إنها استعانت بالطبيب المُعالج لزوجها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة، ونصحها الطبيب بطلب الإسعاف فورًا لنقله إلى المستشفى.

وأضافت القرشي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطبيب على الفور طلب الإسعاف، لكن عند وصول السيارة صاح حلمي بكر وظل يصرخ رافضًا الخروج من المنزل، ورفض ركوب الإسعاف، قائلًا: «مش طالع من البيت مش هروح المستشفى مش عايز أموت في المستشفى»، وحاول جميع المتواجدين في المنزل إقناعه لكنه رفض القيام من سريره في منزل زوجته بمحافظة الشرقية، كما يرفض العودة مرة أخرى لمنزله بالمهندسين في القاهرة.