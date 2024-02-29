رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

انهيار الموسيقار حلمي بكر لحظة وصول عربة الإسعاف: «مش عايز أموت في المستشفى»

كتب:

أحمد شعراني
08:57 م | الخميس 29 فبراير 2024
حلمي بكر في منزل الشرقية

حلمي بكر في منزل الشرقية

قالت سماح القرشي، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، إنها استعانت بالطبيب المُعالج لزوجها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة، ونصحها الطبيب بطلب الإسعاف فورًا لنقله إلى المستشفى.

وأضافت القرشي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطبيب على الفور طلب الإسعاف، لكن عند وصول السيارة صاح حلمي بكر وظل يصرخ رافضًا الخروج من المنزل، ورفض ركوب الإسعاف، قائلًا: «مش طالع من البيت مش هروح المستشفى مش عايز أموت في المستشفى»، وحاول جميع المتواجدين في المنزل إقناعه لكنه رفض القيام من سريره في منزل زوجته بمحافظة الشرقية، كما يرفض العودة مرة أخرى لمنزله بالمهندسين في القاهرة.

اقرأ المزيد:

زوجة حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية: تدهورت بعد تصريحات نجله

هُنا يعيش حلمي بكر في محافظة الشرقية (صورة)

عاد لنقطة الصفر.. زوجة حلمي بكر تكشف لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية

زوجة حلمي بكر ترد على اتهامات خطفه وتعذيبه بالشرقية: «بيغير جو.. وهو مش عيل صغير»

ابن حلمي بكر: والدي في أيامه الأخيرة.. ويتعرض لسوء معاملة من زوجته

كزبرة: لجأت للسوشيال ميديا عشان الناس تعرفني.. واللي حصل مع حلمي بكر سوء تفاهم
بقلم أحمد شعراني