«اصطياد مندلر».. لقاء لأحد أبطال أكتوبر على شاشة «الوثائقية» قريبا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تسجيله لقاءً توثيقيًّا خاصًا باسم «اصطياد مندلر»، مع أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، المجند المصري «سعد أحمد علي زغلول».

الإيقاع بقائد لواء المدرعات الإسرائيلي

المجند المصري تمكن من الإيقاع بقائد لواء المدرعات الإسرائيلي الأسبق «براهام مندلر»، الذي كان مُرشحًا لشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، واعتبرت إسرائيل موته آنذاك واحدة من أكبر الخسارات الفادحة لجيشها.

تفاصيل عملية «اصطياد مندلر»

في اللقاء الذي سيُعرض على شاشة «الوثائقية» قريبًا، يستعيد البطل المصري «سعد زغلول» تفاصيل تلك العملية وكواليسها بعد أكثر من نصف قرن.