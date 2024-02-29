رئيس مهرجان الإسماعيلية: «الوثائقية» تقدم دعما غير مسبوق للمهرجان (فيديو)

تعرض قناة الوثائقية رسالة يوميا عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية، بالتزامن مع إعلان قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منح جائزة باسم الوثائقية للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة بالمهرجان، حرصًا على دعم المواهب الشابة.

وعرضت قناة «الوثائقية»، تقريرًا من داخل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

ووجه الناقد الفني عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، التحية لقناة «الوثائقية»، قائلًا: «بحيي قناة الوثائقية، والسنة الماضية كنتوا معنا، وهذا العام هناك تعاون أكبر، وحضور أكبر، ودعم أكبر، وأعتقد أن مهرجان الإسماعيلية، والقناة الوثائقية يقومون بخدمة هدف واحد، وقضية واحدة، ولازم يكون بينهم إندماج وتعاون، واحنا سعداء بهذا التعاون».

الحضور الفلسطيني بمهرجان الإسماعيلية

وأضاف خلال لقائه على قناة «الوثائقية»، قائلًا: «الحضور الفلسطيني كبير جدًا في هذه الدورة، ليس فقط من خلال برنامج خاص للسينما الفلسطينية، من خلال الحضور القوى لكل الفعاليات».

يذكر أن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يدعم الفيلم الفائز في مسابقة أفلام الطلبة بالمهرجان، من خلال توفير كل الإمكانيات لخروجه إلى النور، وعرضه على شاشة قناة الوثائقية، وذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية بدعم الشباب المبدع ومساندتهم.