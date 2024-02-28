«الوثائقية» تعرض رسالة يومية عن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

يحتفل مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة باليوبيل الفضي، وذلك مع انطلاق الدور الـ25 مساء اليوم، وذلك بمشاركة نحو 62 دولة، وبحضور عدد من نجوم الفن، إذ يشهد تكريم الفنانة سلوى محمد علي.

ويشهد مهرجان الإسماعيلية، عرض مجموعة من الأفلام لأول مرة، كذلك كشف كثير من التفاصيل والكواليس المتعلقة بهذه الأفلام من خلال ندوات تقام على هامش المهرجان الذي تمتد فعالياته حتى 5 مارس المقبل.

انطلاق مهرجان الإسماعيلية مساء اليوم

وتعرض قناة الوثائقية رسالة يوميًا عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية، وذلك بالتزامن مع إعلان قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منح جائزة باسم الوثائقية للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة بالمهرجان، حرصًا على دعم المواهب الشابة.

قطاع الإنتاج الوثائقي الفيلم الفائز في المسابقة

ويدعم قطاع الإنتاج الوثائقي الفيلم الفائز في المسابقة، من خلال توفير كل الإمكانيات لخروجه إلى النور وعرضه على شاشة قناة الوثائقية، وذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية بدعم الشباب المبدع ومساندتهم.