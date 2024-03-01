محافظ بورسعيد والأنبا تادرس يفتتحان وحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والأنبا تادرس مُطران بورسعيد، اليوم الجمعة، «وحدة الغسيل كلوي» و«العناية المركزة» بمستشفى العائلة إفامينا 2 ببورفؤاد، ضمن خطة المحافظة لتطوير المنشٱت الصحية الخاصة استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحقيق التكامل في الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة، جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتور تامر مكرم المتبرع بالتجهيزات الطبية و عدد من الأطباء، والعميد إسلام البهنساوي رئيس مدينة بورفواد.

تحديث الخدمة الطبية بالمستشفى

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للأنبا تادرس، مؤكدا أنه منذ زيارة مستشفى أفامينا بورفؤاد خلال عام 2017 بدعوة من الأنبا تادرس مطران بورسعيد لمسنا أن المستشفى كيان عظيم وكان هناك خطة لتطوير وتحديث الخدمة الطبية المقدمة، مُعربا عن سعادته بتواجد هذا الصرح الطبي في بورفؤاد الذي يقدم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين من قبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا: «لكنني لمست الترابط و التلاحم الكبير بين الأخوة المسلمين والمسيحيين في هذا الصرح الطبي الذي يقدم خدماته لجميع أبناء المحافظة سواء».

انضمام المستشفى للتأمين الصحي الشامل

وأشاد المحافظ بالتطور الكبير الذي لمسه في أقسام وحدة الغسيل كلوي والعناية المركزة بمستشفى العائلة افامينا 2 ببورفؤاد، مشيرا إلى أن أفامينا بورفؤاد ضمن مستشفيات المرحلة الأولى التي من المقرر أن تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وسيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، لافتا إلى أنه سيتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة، وتذليل أي عقبات لمسؤولي المستشفيات الخاصة.