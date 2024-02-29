إشادة بريطانية بجودة خدمات التأمين الصحي الشامل في أسوان

استقبلت هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة في وزارة الصحة والسكان، جاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، خلال زيارته إلى عدد من المنشآت التابعة للهيئة في أسوان.

وأوضح بيان الهيئة خلال الزيارة، أنّه جرى تفقد الأقسام المختلفة في الوحدة والتعرف على رحلة المريض داخل المنشأة، والاطلاع على طبيعة الخدمات التي تقدمها الوحدة والتي تمثل 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن إليها، ومعايير إحالة الحالات التي تحتاج إلى مستوى متقدم من الرعاية الصحية إلى المستشفيات سواء التي تقدم الخدمات الثانوية أو الثالثية.

فخورون بالتعاون مع الحكومة المصرية

والتقى السفير بايلي، الأطقم الطبية والإدارية للوحدة، واستطلع آراء المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم على أرض الواقع، والذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأثنى السفير بايلي على جودة الخدمات التي تقدمها وحدة طب الأسرة بقرية المنصورية، مؤكدا أهمية الخدمات في تحسين صحة المواطنين، قائلًا: «رغم وجود الوحدة بقرية بسيطة إلا أنّها تقدم الخدمات الطبية المتميزة وبأعلى معايير الجودة العالمية وذلك كله نتاج جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل».

وأشاد السفير بايلي بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الصحة، مؤكدا حرص بلاده على دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

منهجية واحدة للرعاية الصحية الأولية

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إشادة السفير البريطاني لدى القاهرة، قائلا إنّ الإشادة تعكس جودة الخدمة الطبية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا على جسور الثقة القوية والتعاون المشترك والمثمر بين مصر والمملكة المتحدة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنّ مصر وبريطانيا تتبنيان منهجية واحدة للرعاية الصحية الأولية، ونموذج صحة الأسرة هو المدخل الرئيسي للتغطية الصحية التأمينية، لافتًا إلى أنّ أول بعثة لأطباء الأسرة بهيئة الرعاية الصحية تم تدريبها بإنجلترا مع بداية إطلاق منظومة التغطية الصحية الشاملة في مصر.