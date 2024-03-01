نادية مصطفى بعد وفاة حلمي بكر: «يارب عدلك»

نشرت الفنانة نادية مصطفى منشورًا جديدًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد دقائق من إعلانها وفاة الموسيقار حلمي بكر، نعت فيه الراحل.

قالت نادية مصطفى: «حسبي الله ونعم الوكيل، في كل ظالم، يا رب عدلك وانتقامك» دون أن توضح تفاصيل أكثر.

وفاة حلمي بكر

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، منذ دقائق قليلة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الموسيقار حلمي بكر، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وكتبت «مصطفى»: «لا إله إلا الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله، البقاء لله، الأستاذ حلمي انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه وأخواته وكل محبيه المخلصين».