نقابة المهن الموسيقية تنعى الموسيقار الكبير حلمي بكر

نعت نقابة المهن الموسيقية، وفاة الموسيقار حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا منذ دقائق، بعد صراع مع المرض.

«المهن الموسيقية» تنعى حلمي بكر

وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيان: «البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى ينعى الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، وأعضاء مجلس الإدارة الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان».

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض.