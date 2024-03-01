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دراما المتحدة

عضو أمناء «الحوار الوطني»: حضور الوزراء الجلسات هدفه تفعيل التوصيات

كتب:

عمرو هلال
08:07 م | الجمعة 01 مارس 2024
الحوار الوطني

الحوار الوطني

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه وعلى مدار 4 أيام عُقدت جلسات «الحوار الوطني» في محوره الاقتصادي، ووصلت عدد الجلسات لـ12 جلسة، موضحًا أن الموضوعات التي عرضها بالمرحلة الثانية من الحوار الوطني كانت ذات خصوصية معينة، وتمت الجلسات بحضور عدد كبير من الوزراء.

حضور الوزراء جلسات الحوار الوطني

وأوضح «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الهدف من الحضور الوزاري الكبير في جلسات الحوار الوطني هو تفعيل التوصيات وتحويلها لتشريعات وقوانين، مشددًا على أن الجلسات كان تشهد حضور 25 خبيرا ووزراء من الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وأشار، إلى أنه في اليوم الأول تم العمل على التضخم والغلاء وملف الأسعار، وبدء التطرق لكل الأساليب للسيطرة على الوضع، مؤكدًا أنه تم التحدث عن الموازنة العامة للدولة، وكان هناك توصية بأن تكون الموازنة العامة للدولة موازنة واحدة، وضم جميع الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة.

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بقلم عمرو هلال