تفاصيل صادمة في عدد زوجات حلمي بكر قبل وفاته.. «حبيت مرة واحدة بس»

تزوج الموسيقار حلمي بكر أكثر من 10 مرات في سنوات مختلفة، وفشلت جميع زيجاته باستثناء زواجه الأخير من سماح القرشي، وعلى الرغم من تعدد زيجاته، أكد أنه لم يحب إلا سيدة واحدة ظلت في قلبه، وتحدث عنها خلال ظهوره في برنامج «واحد من الناس».

وعن سبب فشل زيجاته، قال بكر قبل وفاته إن زوجاته لم يفهمنه، على الرغم من توفير سبل الراحة لهن، وظل باحثًا عن الاستقرار، وهو ما وجده في زوجته الأخيرة التي رافقته حتى نهاية حياته.

زوجات حلمي بكر

رحلة مرض انتهت بالرحيل الصادم للوسط الفني، إذ ترك الموسيقار حلمي بكر حالة من الحزن في قلوب الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، تفاصيل زيجاته المتعددة، من خلال لقاءات تلفزيونية سابقة مع الإعلامي عمرو الليثي في «واحد من الناس»، ولقاء سابق في برنامج «نص الكلام».

روى الموسيقار الراحل حلمي بكر، أنه تزوج 13 مرة، وكان يبحث فقط عن الاستقرار: «في زيجات استمرت كثيرًا كانت أخت شويكار كانت دلوعة وتقعي من طولك لما تسمعيها، وانفصلنا وحاولت 6 سنين نرجع، على الرغم من نهاية الزواج لكن الصداقة فضلت موجودة»، بينما ومن استمرت معه حتى النهاية هي سماح القرشي.

تفاصيل صادمة في زوجاته

وقال الموسيقار الراحل حلمي بكر في تفاصيل زواجه: «مش هقدر أقول كل الأسماء لأن في منهم اتجوزوا، والأولى صديقتي جدًا، تزوجت زوج محترم ولو حد جاب سيرتي قدامها تدافع، التانية أخت شويكار ملكة جمال أم ابني اللي في أمريكا وخريج جامعة سان فرانسيسيكوا اتزوج وخلف بنت في البيانو والتانية في البالية، تزوجت عُلية وكانت التالتة وكان عرفي وتزوجتها عشان كان في حد بيعاكسها».

أمّا باقي الزوجات ما قبل سماح القرشي، فقال حلمي بكر عنهن: «بعد عُلية كانت بنت طالبة في الجامعة وحضر معايا فهمي عمر لما كان رئيس إذاعة، اللي حبيتها في حياتي راندا البنت دي رمز سيدة البيت العظيمة، ومبتسمة».