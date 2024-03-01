نجوم الفن ينعون حلمي بكر: «ادعو له بالرحمة والمغفرة»

تحوّلت صفحات نجوم الفن، على السوشيال ميديا، إلى دفتر عزاء للموسيقار حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وجاءت تعليقات نجوم الفن على وفاة حلمي بكر كالتالي:

كتب الملحن مدين: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاه الموسيقار الكبير حلمي بكر، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

محمد ثروت ينعى حلمي بكر

ونعى الفنان محمد ثروت، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» الموسيقار الراحل حلمي بكر كاتبا: «وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض.. ادعو له بالرحمة والمغفرة».

فيفي عبده تنعى حلمي بكر

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى- الموسيقار حلمي بكر، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وكتبت غادة رجب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»: «اكلت في بيتك عيش وملح، كنت دايما بتدعمني من صغري شفت معاك نجاحات كتيرة وكبيرة، أهمهم أغنية بنعشق الحياة، يارب يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويثبتك عند السؤال».

ونعت الفنانة دينا وفاة الراحل حلمي بكر، عبر «انستجرام»: «إنا اليه راجعون الموسيقار الكبير حلمي بكر في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفرله واسكنه فسيح جناتك».