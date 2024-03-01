مشكلة صحية أصيب بها حلمي بكر قبل وفاته.. تزيد خطر النوبة القلبية

وجه شاحب وجسم لا يقوى على الحراك، كان ذلك الظهور الأخير للموسيقار حلمي بكر، الذي توفي قبل دقائق، تاركا وراءه إرثا فنيا من الألحان، ليعم الحزن على جميع محبيه ومتابعيه.

ورفض حلمي بكر في أيامه الأخيرة الذهاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، حيث كان يعاني من مشكلات في القلب، جعلته طريح الفراش، لتكون زوجته هي مرافقته الوحيدة في آخر أيام مرضه، قبل توقف عضلة قلبه تماما.

مشكلة صحية أصيب بها حلمي بكر

وبحسب موقع «مايو كلينك»، توقف القلب يشير إلى توقف في نشاطه تمامًا، نتيجة اضطراب في نظم القلب، والذي يؤدي إلى توقف التنفس، ما يتسبب في فقدان وعي المصاب به، ومن الممكن أن يؤدي توقف القلب المفاجئ إلى الوفاة دون تلقي العلاج فورًا.

يختلف توقف القلب المفاجئ عن النوبة القلبية، فالنوبة القلبية تحدث عند توقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء القلب، أما توقف القلب المفاجئ لا يحدث بسبب الانسداد، لكن قد تسبب النوبة القلبية تغيرًا في النشاط الكهربي للقلب، وذلك نظرًا لإصابته بحالة جفاف شديدة، وفقا لما ذكرته زوجته في تصريحات لـ«الوطن» قبل وفاته.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن الجفاف من الممكن أن يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى البالغين، نظرًا لأن نقص الماء يسخن الدم ويجعل الأوعية الدموية تنقبض وبمرور الوقت يشكل جهدًا على قلبك، لذلك فإن هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بالجفاف الشديد وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك» ومنها

- قلة البول

- بول داكن اللون

- إعياء

- دوخة

- ارتباك

- التعب وهو أكثر أعراض الجفاف شيوعا، خاصة فى منتصف النهار.

وذلك وفقًا لما ذكره الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الجفاف لفترة طويلة يؤدي إلى تقلص خلايا الدماغ من حيث الحجم والكتلة وهي حالة شائعة لدى العديد من كبار السن الذين يعانون من الجفاف لسنوات وزيادة لزوجة الدم و قد تؤدي إلى فرص الإصابة بالجلطات، مشيرا إلى أن الجفاف من الممكن أن يؤثر سلبا على القدرات الإدراكية، حيث تبين أن توفير مياه الشرب يحسن الانتباه و التركيز، والذاكرة القصيرة.

وفاة حلمي بكر

وتوفي، قبل قليل، الموسيقار حلمي بكر، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد ما أعلنت الفنانة نادية مصطفي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الموسيقار حلمي بكر، عن عمر يناهز 86 عاما.