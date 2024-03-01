مدير «القاهرة للدراسات»: نشهد انخفاضا بالأسعار بفضل مشروع تطوير رأس الحكمة

أكد عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة كان له تأثير إيجابي على السوق المصرية بشكل كبير، موضحًا أنه منذ الإعلان عن مشروع التطوير وبدأت الأسعار تنخفض بشكل كبير، وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

مشروع تطوير رأس الحكمة

وشدد «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن اكتمال وصول الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة سيكون له تأثير إيجابي، موضحًا أن اليوم تأكد للجميع أن هذه الصفقة حقيقية وتمت بالفعل، ووجود هذه المبالغ يعني أن قيمة الدولار في السوق الموازية ستنخفض وانخفاض أسعار الذهب أيضًا في الأسواق.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد تحسنًا في الأسعار، والانخفاض كان ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية من الجبن واللحوم والأرز والسكر، والمواطن البسيط يهمه سعر السلع بشكل كبير، مشددًا على أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض كبير في أسعار السلع.

انخفاض السلع بشكل كبير سيحدث من 30 لـ 40 يوما

وأشار إلى أنه مع الإفراج عن البضائع من الموانئ واستيراد السلع الغذائية سيهدئ من حركة السوق، مؤكدًا أن انخفاض السلع بشكل كبير سيحدث من 30 لـ 40 يوما، إذ إن دورة السلع الاقتصادية تكون 40 يوما.