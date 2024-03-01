سبب وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر.. «رحلة قاسية من المرض»

رحل الموسيقار الشهير حلمي بكر عن عالمنا، عن عمر ناهز 86 عامًا، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، دخل على إثرها أحد المستشفيات خلال الأيّام الماضيّة.

سبب وفاة حامي بكر

ووفقًا لتصريحات طبيبه المعالج، الدكتور محمد سلامة استشاري القلب والحالات الحرجة الطبيب لـ«الوطن»، فإنّ الموسيقار الكبير تدهورت حالته حتى الإصابة بالرجفان الأذيني.

ما هو المرض المتسبب في وفاة حلمي بكر؟

وشرح الدكتور علاء الغمراوي، استشاري جراحة القلب، في تصريحات لـ«الوطن» ماذا يعني مرض الرجفان الأذيني، مؤكدًا أنّه سبب حدوث التغير في نظم القلب وخفقانه، ما يصل لاضطراب نظام الضخ وقصور عضلة القلب.

أسباب الإصابة الرجفان الأذيني؟

التقدم في العمر

ارتفاع ضغط الدم

داء السكري

التدخين

قصور القلب وأمراض الشريان التاجي وأمراض

أعراض الرجفان الأذيني

خفقان القلب

قصر النفس

الإرهاق

آلام الصدر

اضطراب نظم القلب

الإصابة بقصور القلب والسكتة الدماغية

تدهور أداء القلب لوظيفة الضخ

تحرك الجلطات الصغيرة في الدورة الدموية الكبرى إلى سكتة دماغية.

كيف يتم التعامل مع الرجفان الأذيني؟

وفقًا لاستشاري أمراض القلب، فأن علاج الرجفان الأذي، يختلف، باختلاف حالة المريض، الذي يتطلب النقل للمستشفى على الفور، واتخاذ أدوية سيولة الدم قبل أن يصل الجلطات وتوقف عضلة القلب تمامًا والوفاة.

آخر مكالمة لحلمي بكر قبل وفاته بـ24 ساعة

الجدير بالذكر أن الموسيقار حلمي بكر، ظهر قبل يوم واحد من وفاته، في مداخلة هاتفية ليطمئن الجمهور على حالته الصحية، قائلا: «أنا بحب جمهوري جدًا ومرضي منعني من الكلام»، وذلك قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.