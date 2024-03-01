«رافقته في مرضه» من هي ابنة حلمي بكر الوحيدة.. رزق بها بعد 40 عاما (صور)

أسرار وكواليس طوتها حياة الموسيقار الكبير حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 86 عامًا، عقب صراع مع المرض.

الموسيقار حلمي بكر الذي ارتبط اسمه بتاريخ حافل من الأغنيات، وتصريحات صادمة، لم يخش أحد في أن يعبر عن رأيه في كل مرة، وظل معتزًا بفنه ومهنة الفن حتى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

سنوات طويلة عاصرها الموسيقار، شهدت على العديد من الزيجات، تحدث عنها مرارًا وتكرارًا، لكنه لم يرزق سوى بنجله «هشام»، وابنة وحيدة عقب 40 عامًا.

حكاية ابنة حلمي بكر الوحيدة.. رزق بها بعد ٤٠ عام

وخلال العام الماضي، كان لظهور الطفلة «ريهام» ابنة الموسيقار حلمي بكر، خلال تواجده بالمستشفى، صدى واسع على الجميع، الطفلة الصغيرة التي ظهرت متشبثة بأيد والدها داخل المستشفى الذي يعالج به، لتضج صورتها التي نشرتها الفنانة هند عاكف حينها مواقع التواصل الاجتماعي.

مشهد عفوي مملوء بالحب، سردته «عاكف» حينها، متحدثة عن لحظة السعادة التي انتابت الموسيقار الراحل، وهو في أوج مرضه، حينما زارته طفلته: «عندما حضرت ابنته القمر ريهام، رأيت سعادة غامرة في عيونه، وهي تجلس بجانبه، مثل القطه السيامي».

وعلى الفور بدأ البحث عن طفلته الوحيدة، التي يرصد «الوطن» ملامح عنها، وفق تصريحات إعلامية سابقة له:

اسمها ريهام و تبلغ من العمر نحو 8 أعوام.

ابنة زوجته الأخيرة سماح القرشي

رُزق بها حلمي بكر، وُلدت في 6 ديسمبر عام 2016، بعد 40 عامًا، من إنجاب ابنه الأول «هشام».

قال حلمي بكر، إنه هو من اختار لها اسم «ريهام» حيت يكون على وزن ابنه الأول «هشام».

وُلدت في نفس يوم مولد والدها، وشقيقها «هشام».

وفاة حلمي بكر

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الموسيقار حلمي بكر، وذلك بعد قضاء ليلة صعبة أمس، بعدما اشتد عليه المرض وهو في منزل زوجته سماح القرشي بمحافظة الشرقية، وطلب الأطباء اليوم، شراء أكياس دم لأنه يحتاج لنقل دم كثير حاليًا، نظرًا لإصابته بحالة جفاف شديدة.

وكتبت «مصطفى»: «لا إله إلا الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله، البقاء لله، الأستاذ حلمي انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه وأخواته وكل محبيه المخلصين».