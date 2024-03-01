إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال، إذ شددت على سرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

حملات إزالة تعديات على الأراضي في البحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية عن إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي جاءت كالآتي

- 10 حالات إزالة بمساحة 2300 متر مربع على حرم الري بمركز إيتاي البارود.

- 5 حالات تعدٍ بمساحة 900 متر بقرى الخريجين أبو حمص.

- 5 حالات تعدٍ بمساحة 640 متر عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض، وذلك بمركز دمنهور.

- 5 حالات تعدٍ بمركز إدكو.

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة

ووجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

يذكر أن الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في البحيرة انطلقت 24 فبراير وتستمر حتي 15 مارس الجاري، مؤكدة التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة.