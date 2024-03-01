افتتاح 3 مساجد بتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز كفر الدوار وإيتاي البارود والدلنجات بتكلفة إجمالية 7 ملايين و800 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

افتتاح مساجد في البحيرة

وتضمنت المساجد ما يلي:

- مسجد الرحمن بقرية الجيزة الكريون كفر الدوار، على مساحة 167 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الكبير بقرية ربيع شنديد في إيتاي البارود على مساحة 1000 متر بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

- مسجد عزبة منفى لابد بقرية لابد رزافة بالدلنجات على مساحة 90 مترا، بتكلفة إجمالية 80000 ألف جنيه.

موضوع خطبة الجمعة اليوم

وتناولت خطبة الجمعة اليوم، التي جاءت تحت عنوان الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن، أن مجالس العلم من أطيب المجالس وأزكاها وأشرفها قدرا عند رب العالمين، ففي رحابها يتدارس العلم النافع الذي يزكي العقول ويبني الوعي ويرشد إلى الطريق المستقيم، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك ينبغي أن نهيئ قلوبنا لاستقبال نفحاته واغتنام أنواره وبركاته بتلاوة القرآن الكريم ومجالس العلم، فهو شهر القرآن الكريم.