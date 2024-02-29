ضبط متهمين بتجارة العملة وترويج قطع أثرية في البحيرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام صاحب شركة لتجارة مواد البناء وعامل، مقيمان بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاطا إجراميا تمثل في قيامهما بعرض قطع أثرية للبيع بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية، واتخاذهما من الشركة ملك الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، مقرا لمزاولة أنشطتهما الإجرامية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها، وضُبط بحوزتهما (6 قطع فخارية مختلفة الأشكال والأحجام و8 عملات معدنية يشتبه في أثريتهم – 3 سبائك ذهبية بإجمالي وزن 21 جراما من متحصلات نشاطهما الإجرامي - عملات أجنبية ومحلية – 2 ماكينة عد نقود – 3 هواتف محمولة بفحصها فنيا تبين احتوائها على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد نشاطهما الإجرامي).

وبمواجهـــة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.