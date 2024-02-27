«دعاء تحصين النفس».. أمين الفتوى يوضح 7 أدعية للحماية من الشرور

دعاء تحصين النفس من الحوادث وكل مكروه، يلجأ إليه الكثير من المسلمين في مختلف الظروف، في حياتهم ليحصنهم من كل ضرر.

«دعاء تحصين النفس»

وقد نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددًا من الأدعية لتحصين النفس من كل مكروه، في مختلف الظروف في الحياة، وحول صيغ دعاء تحصين النفس على سبيل المثال:

- تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير

- دعاء التحصين: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

- اللهم اكفنا شر الحوادث، وفواجع الأقدار، ولا ترينا في أهلنا وأحبابنا مكروه

- اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أغثني، أدعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني و أغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه.

سباعية التحصين

وقال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إن سباعية التحصين هي لكل من ليس لديه دعاء يحصن به نفسه، وهي:

- يا ملاذي بك أستعيذ من كل بلوى.

- يا حنان تلطف بوجعي وأرزقني أنسك.

- يا معين ثقلت حمولي فَعَجِّل بفرجك.

- يا رؤوف تؤحش خوفي فحضني بلطفك.

- يا مجير عبد كسير وعطفك سندي.

- يا رحيم جرحي أليم فداوني بنظرك.

- يا لطيف من للضعيف فأجرني.