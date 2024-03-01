دعاء يوم الجمعة المستجاب لقضاء الحاجة.. ردده الآن

يعد دعاء يوم الجمعة المستجاب لقضاء الحاجة، من الأدعية المستحبة في هذا اليوم، الذي يحرص فيه الكثيرون على ترديد الدعاء، لما فيه من أجر وثواب عظيم، والتضرع والتقرب إلى الله.

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة

من صيغ الأدعية المستحبة لقضاء الحاجة يوم الجمعة:

اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

قال أبو موسى: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ فسمعته يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي

اللهم في يوم الجمعة، اجعلها جمعة جابره لقلوبنا، اللهمّ جبرًا لقلبي وروحي، اللهم أرني الفرح في كل ما أريد، يارب العوض الجميل بعد الصبر الطويل، اللهم دربًا لا تضيق به الحياة، يارب ازرع في قلبي راحة دائمة وأملًا لا يخيب، اللهم ارزقنى فرحة تعوض قلبى عن كل ما فات.

اللهم بشرني بما يسرني وأنت خير المبشرين، اللهم ما قسمت في ليلة القدر من خير وصحة وسعة رزق وأخبار مفرحة واستجابة دعاء، فاجعل لنا ولوالدينا وأحبابنا أوفر الحظ والنصيب.

اللهم لا تدع لنا حزنا في قلوبنا إلا بدلتَه فرحا.

اللهُمَّ اسقِ قلوبنا بِذكركَ حتّى تُروى وأشبع أرواحنا بطاعتك حتّى تَقوى، وكُن بِنا رؤوفاً رحيماً فلا ملجأَ لنا سِواك ولا مَأوى

اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وانعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان.

اللهم نسألك فرجا لكل مهموم وعطاءً لكل محروم وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقاً لكل محتاج واستجابة لكل دعاء.

وفي نفس السياق، قالت دار الإفتاء فيما يتعلق تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة، أنه بينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على الدعاء في يوم الجمعة كله فيعظُم بذلك أجره، وتحديد وقت إجابة الدعاء في هذا اليوم مسألة خلافية، حتى إنَّ من رجَّح قولًا معيَّنًا لم يحكم على باقي الأقوال بالتخطئة، والتقيُّد بوقت محدِّد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة؛ أمر غير سديد.