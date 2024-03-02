حددت دراسة حديثة، صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دوافع ومكاسب منتظرة لمصر من تفعيل المشروع النووي السلمي، موضحة أنه في إطار تعدد الاستخدام السلمي للطاقة النووية في شتى المجالات الصناعية والطبية والزراعية وغيرها، بخلاف توليد الكهرباء والتي تعد أحد أهم هذه الاستخدامات من خلال توليد طاقة نظيفة ومنافسة اقتصادياً ومستدامة تطمح مصر من تبني مشروعها للطاقة النووية المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤيتها 2030.

تحول مصر لمركز محوري للطاقة

أيضاً ضمن الدوافع، دعم مستهدفات استدامة الطاقة ورفع الاستفادة من الغاز الطبيعي كمصدر للنفقد الأجنبي واستهداف تحول مصر لمركز محوري للطاقة وتعزيز الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ودخول النادي النووي، فضلاً عن دعم المشروع الوطني لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ووفق الدراسة، فإن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق 8 أهداف وهي جودة الحياة وعدالة وإندماج ومعرفة وابتكار واقتصاد قوي والاستدامة البيئية والحوكمة، فضلاً عن السلام والأمن والمكانة الريادية، حيث أكدت الدراسة، أن الطاقة النووية تسهم في تأمين مصادر الإمداد بالكهرباء من خلال تحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة، وبالتالي تحمل الطاقة النووية حافزا اجتماعيا واقتصاديا قويا لتحسين البنية التحتية وتحسين مستوى التنمية الحضارية داخل الدولة.

10 وظائف في الصناعات

وأوضحت الدراسة، أن الكهرباء التي ستولدها المحطات الطاقة النووية ستتيح بدء تطوير منطقة الضبعة كمجموعة سياحية جديدة، لافتة إلى أن بناء محطات الطاقة النووية يمكن أن تخلص 10 وظائف في الصناعات ذات الصلة بما ينعكس إيجابياً على معدل البطالة والفقر.