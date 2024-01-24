مسؤول سابق بـ«الطاقة النووية»: مصر لديها مشروع كبير يضمن لها التفوق عالميا

قال الدكتور علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق، إنّ أول محطة نووية تعمل بالربط التجاري وتضخ كهرباء على الشبكة كانت في سنة 1928، أما آخر محطة فستكون في عام 2030، موضحًا: «نقارن بين ما يتم في محطة الضبعة النووية وما يحدث في التجارب النووية على مستوى العالم».

محطة الضبعة سبقت الجدول الزمني المخطط

وأضاف «عبدالنبي» خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»، أن محطة الضبعة النووية سبقت الجدول الزمني المخطط، فقد وقعت مصر العقد في ديسمبر 2017 لـ4 مفاعلات نووية، وتم وضع الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة، وهذا إنجاز عظيم لم يحدث من قبل.

وتابع نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق: «نشكر الرئيس الروسي بوتين على ما وصلنا إليه في هذه المرحلة، حيث منحتنا الدولة 4 وحدات لمحطة نووية وعليها قرض يوازي 85% من قيمتها من أجل الإنشاء، وهذا الأمر لم ولن يحدث أبدا».

مصر تستهدف توطين التكنولوجيا النووية

وتابع، أن مصر تستهدف توطين التكنولوجيا النووية في المصانع المحلية، وإن حدث التوطين، فإن ذلك معناه أن أعلى جودة في الصناعات هي التكنولوجيا والنووية، وبالتالي ستصبح مصر دولة صناعية كبرى، مضيفا أن مصر لديها مشروع نووي مقدر له أن يتكون من 40 أو 50 محطة نووية، إذ إن هذه المحطات هي التي تمنح القوة لمصر، لأن كل شيء سيترتب على التكنولوجيا النووية.