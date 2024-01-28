«مستثمري الغاز»: محطة الطاقة النووية مصدر لا ينضُب للعملة

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال بأن استراتيجية تنويع مصادر الطاقة التي اتبعتها مصر ونفذتها على مدى السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في تعزيز دور مصر المحوري في ملف الطاقة وجذب الاستثمارات العالمية للسوق المصرية.

اقتناء مصر لمحطة نووية للأغراض السلمية ولإنتاج الطاقة

وأكّد سعد الدين أنَّ القيادة السياسية اعتمدت استراتيجية تنويع مصادر الطاقة لتجمع بين كافة المصادر الجديدة والمتجددة المتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح علاوة على البدء في تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والمساهمة في معالجة التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى اقتناء مصر لمحطة نووية للأغراض السلمية ولإنتاج الطاقة .

إنتاج الكهرباء بالوقود النووي

كما أضاف رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال محطة الضبعة النووية تمثل حلم الدولة المصرية على مدى عقود، إذ كان إذن الرئيس عبد لفتاح السيسي بالأمس ببدء صب الخرسانة للوحدة الرابعة والأخيرة من وحدات محطة إنتاج الكهرباء بالوقود النووي بها بمثابة اكتمال مربع القوة الضاربة في تنوع مصر لمصادر الطاقة وفق أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة في إنتاج الطاقة.

وأوضح أن محطات توليد الكهرباء من خلال الطاقة النووية أو الهيدروجين الأخضر تعتمد على المقومات المحلية المصرية ومستدامة وغير متوقفة على أية إضافات خارجية، مما يعد ذلك أفضل إضافة حقيقية للدخل القومي والناتج المحلي بتكلفة مصرية خالصة، مؤكدا بأن هذه الطاقة غير مُعرضة للانقطاع وليس لها عُمر افتراضي كالوقود الإحفوري.

تصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي

وتابع سعد الدين حول أهمية الاستفادة التي يمكن أن تحققها مصر بتصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوربي من خلال الاتفاق الذى تم بين مصر واليونان، وهو منتج محلي يساهم في جلب العملة الأجنبية المستدامة مدى الحياة.

وشارك الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين تدشين هذه المرحلة عبر تقنية الفيديوكونفراس للإعلان عن بدأ الوحدة الرابعة والأخيرة بمحطة الضبعة النووية.