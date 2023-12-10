ضابط شرطة تساعد مسنة على الإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة بالدقهلية

في مشهد إنساني، ساعدت النقيب ندى شاهين، ضابط شرطة نسائية بمحافظة الدقهلية، في لجنة الملك الكامل بمدينة المنصورة، ناخبة مسنة عمرها 90 عامًا، على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

ضابط شرطة تساعد مسنة

ورصدت عدسة «الوطن»، انتشار عناصر الشرطة النسائية في محافظة الدقهلية، ومن ضمنها النقيب ندى هشام ضابط شرطة نسائية، التي حرصت على مساعدة كبار السن وذوي الهمم وإرشاد الناخبين، والرد على استفساراتهم والتدخل السريع في حل مشاكلهم، وحينما جاءت مسنة تدعى «بشرى» تبلغ من العمر 90 عامًا، ساعدتها الضابط من خلال إمساك يديها والدخول بها إلى مقر اللجنة، ومساعدتها في الإجراءات المطلوبة كافة داخل اللجنة والاطمئنان عليها حتى الانتهاء من التصويت.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وكانت محافظة الدقهلية، قد أعلنت في بيان سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ وتفعيل غرفة الأزمات في نطاق المحافظة، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية كافة على مدار ثلاثة أيام، خلال ماراثون الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية 947 لجنة و663 مقرًا انتخابيًا و7 لجان مغتربين ووافدين بنحو 1119 مغتربًا، بينما بلغ عدد الناخبين في المحافظة 4 ملايين و562 ألف ناخب.