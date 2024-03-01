حيلة واحدة هترجع رخامة المطبخ جديدة.. اعمليها مرة في الأسبوع

تتعرض رخامة المطبخ للبقع والأوساخ نتيجة عمليات الطهي وإعداد الطعام، فضلًا عن العوامل الخارجية كتراكم الغبار، ما يُشعر ربة المنزل بالعشوائية وعدم الراحة في المطبخ، وتبدأ ربات المنزل في البحث عن طريقة سهلة لتنظيف رخامة المطبخ.

تنظيم رخامة المطبخ بالزيت

حيلة بسيطة يُمكن لربة المنزل الاعتماد عليها مرة واحدة في الأسبوع للحصول على رخامة مطبخ لامعة، خالية من البقع والأوساخ، نستعرضها وفقًا لما ذكره موقع hunker.

- أحضري القليل من زيت الطعام واخلطيه بأحد الزيوت العطرية كزيت اللافندر إذا كان متوفرا لديك.

- ضعي خليط الزيوت على قطعة قماش جافة حتى تتشرب الزيت جيدًا.

- قومي باستخدام قطعة القماشة المغموسة بالزيت في تنظيف وتلميع رخامة المطبخ.

يمكن استخدام الوصفة السابقة لتلميع رفوف رخام المطبخ ولتنظيف الجدران، إلا أنه يُنصح بعدم استخدام خلطة الزيوت في تلميع الأرضيات حتى لا تُسبب التزحلق أثناء السير عليها، كما يُنصح بعدم الإكثار من كمية الزيت على قطعة القماش حتى لا تتسبب في تجمع الغبار.

بعد الانتهاء من تنظيف رخامة المطبخ بالزيت، يُمكن لربة المنزل استخدام الديتول لتطهير وتلميع الرخام، من خلال وضع قدر مناسب منه على المياه الدافئة ثم وضع الخليط في رشاش ماء واستخدامه في تعقيم الرخام.

نصائح يجب اتباعها عند تنظيف الرخام

وينبغي على ربة المنزل الالتزام بمجموعة من النصائح تساعدها خلال تلميع رخام المطبخ، نستعرضها في النقاط التالية:

- احرصي على تنظيف رخام المطبخ بانتظام لمنع تراكم الغبار والبقع.

- استخدمي قطعة قماش ناعمة عند تلميع رخام المطبخ، لتجنب خدش سطحه.

- تجنبي وضع الأواني الساخنة مباشرة على الرخام.

- احذري استخدام المواد كيميائية عند تنظيف رخام المطبخ، لأنها قد تلفه.

- احذري استخدام الخل والملح والليمون في تنظيف أو تلميع رخامة المطبخ لأنها تسبب تآكل الرخام.

- احذري وضع أشياء لها حواف حادة على رخامة المطبخ مباشرة، إذ يمكنك استخدام قطعة قماش تحت القطعة الحادة لحماية الرخام.

- يجب مسح الرخام بسرعة عند انسكاب أيه سوائل عليه وخاصة القهوة والكمون، حتى لا تتسبب في تغيُر لون الرخام.

- إعادة طلاء الأسطح الرخامية كل عام أو عامين للحفاظ عليه.