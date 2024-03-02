رئيس كولومبيا: واشنطن تدعم الإبادة الجماعية.. وأوقفنا استيراد السلاح من إسرائيل

طالب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمان قصف المدنيين في قطاع غزة.

الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يدعموا الإبادة الجماعية

ونقلت «روسيا اليوم» كلمة الرئيس الكولومبي التي ألقاها أمام قمة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والتي أكد فيها أن ألمانيا تدعم الإبادة الجماعية، وفرنسا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة جميعهم يدعمون إسقاط القنابل على المدنيين، مشددًا على أنه من الضروري أن يوقف المجتمع الدولي هذه الإبادة الجماعية، وإلا فإن ما حدث في أوروبا في 1939-1945 سيتكرر.

نتنياهو مسؤول عن القتل

وكان بيترو علق على إطلاق جيش الاحتلال النار على المدنيين في قطاع غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤول شخصيا عن عمليات القتل، وكولومبيا أوقفت جميع مشتريات الأسلحة من إسرائيل.

وارتفعت حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني إلى أكثر من 30228 شهيد بالاضافة لأكثر من 72 ألف مصاب في حصيلة غير نهائية.