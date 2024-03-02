وزير إسرائيلي يسافر واشنطن دون موافقة نتنياهو.. هل بدأ انقلاب الحكومة عليه؟

يتوجه عضو مجلس الوزراء الحربي ورئيس معسكر الدولة بيني جانتس، إلى واشنطن يوم الأحد المقبل لإجراء سلسلة من الاجتماعات، وذلك دون التنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تستمر المفاوضات حول صفقة الرهائن منذ فترة طويلة، وفي ظل التقارير الصادرة في الولايات المتحدة والتي تفيد بأن صبر الإدارة الأمريكية بدأ ينفد تجاه سلوك نتنياهو في الحرب، والادعاءات بأنه كذلك مقيد بالأغلال من شريكيه في الحكومة الوزيرين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش.

جانتس طار دون موافقة رئيس الوزراء خلافًا للوائح

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، فإن حاشية رئيس الوزراء شعروا بالغضب وأوضحوا أن جانتس طار دون موافقة رئيس الوزراء، وهو ما يتعارض مع اللوائح الحكومية، التي تتطلب حصول كل وزير على موافقة قبل سفره من رئيس الوزراء.

وبحسب مقربين من نتنياهو، فإن رئيس الوزراء أوضح لجانتس أن دولة الاحتلال لديها رئيس وزراء واحد فقط ومن المتوقع أن يستمر جانتس من واشنطن إلى لندن.

بايدن يهاجم حكومة نتنياهو

في وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجم الرئيس الأمريكي حكومة بشدة نتنياهو، وذكر على وجه التحديد الوزير بن جافير، وفي مقابلة تلفزيونية حذر بايدن من أنه إذا استمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي في مسارها الحالي مع مثل هذه الحكومة المحافظة يمكن أن تفقد الشرعية الدولية.