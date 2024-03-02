«القومي للبحوث» يكشف بدائل طبيعية لسكر التحلية.. منها التمر وجوز الهند

كشف المركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد من البدائل الطبيعية لسكر التحلية «السكر الأبيض»، وذلك من خلال دراسة أعدتها الدكتورة أمل محمد الفقي، الأستاذ بقسم العقاقير بمهعد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، حيث أوضحت عددا من البدائل التي يمكن استخدامها دون أن يكون لها ضرر على صحة الإنسان.

البدائل الطبيعية لسكر التحلية

وأوضحت «الفقي»، وفقاً لتقرير صادر عن المركز، أن أبرز البدائل الطبيعية لسكر التحلية هو عسل النحل، وهو مصدر جيد للكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم، إضافة إلى احتوائه على عدد من المركبات المهمة مثل «فلافونويديه»، وهي من المركبات المهمة التي تقاوم الأمراض.

وذكرت الدراسة، أن التمر يعتبر من المصادر البديلة أيضا، وهو غني بالألياف والبروتين والبوتاسيوم والكربوهيدرات وفيتامين «ب» والحديد، إضافة إلى احتوائه على «بوليفينول»، وهي إحدى العناصر المضادة للأكسدة.

وأوضحت الدراسة، أن أوراق نبات ستيفيا من ضمن البدائل، حيث تحتوي على كمية كبيرة من المركبات المضادة للأكسدة، وتعتبر غنية بالبروتين والحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم والصوديوم وفيتامين «C ، A».

سكر جوز الهند

وقالت الدراسة، إن سكر جوز الهند ضمن قائمة البدائل، ويحتوي على الكربوهيدرات والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن ومضادات للأكسدة، وكذلك دبس العنب والتمر والخروب، وهي أحد عناصر التحلية الطبيعية، حيث يستعمل الدبس في عدد من الدول لصنع الحلويات، وفي بعض الأحيان يؤكل مباشرة، ويحتوي على عديد من المعادن ومضادات الأكسدة.