المركز القومي للبحوث ينعى هاني الناظر

نعى الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وأعضاء هيئة المركز وجميع العاملين بالإدارات، الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، داعين الله أن يتغمد الفقد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، والذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 73 عاما.

معلومات عن الدكتور هاني الناظر

شارك الدكتور هاني الناظر في حرب أكتوبر عام 1973، أصبح مساعدا لباحث بقسم الفارماكولوجي بالمركز القومي للبحوث في أبريل 1976.

- استكمل الدكتور هاني الناظر الدراسات العليا في النباتات الطبية، والتحق حينها بكلية الطب في الوقت ذاته.

- حصل على ماجستير النباتات الطبية جامعة القاهرة عام 1979، وأصبح مدرسا مساعدا بقسم الفارماكولوجي بالمركز القومي للبحوث في يوليو 1980.

- حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام 1981، وكان يكبر كل زملائه في الكلية بـ7 سنوات.

رئيسا للمركز القومي للبحوث

- حصل على دكتوراه النباتات الطبية جامعة القاهرة 1985، وبالتوازي ماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية جامعة عين شمس 1987.

- أصبح رئيسا للمركز القومي للبحوث في 2001 حتى 2008.

- نال درجة الزمالة من الكلية الملكية البريطانية للأطباء 2006.

- تولى الدكتور هاني الناظر رئاسة لجنة ربط الأبحاث بالصناعة، التي تم استحداثها مؤخرا بالمركز القومي للبحوث، بهدف توطين التكنولوجيا في مصر لخدمة الصناعة في تلك المجالات، وإنتاج منتجات مصرية.