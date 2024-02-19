«القومي للبحوث» يكشف عن فوائد البهارات للصحة

كشف المركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن دراسة جديدة توضح فوائد وأضرار البهارات المختلفة، خاصة وأننا على بعد أيام من انطلاق شهر رمضان 2024، والمقرر له 11 مارس المقبل.

فوائد البهارات المصرية

وأوضح المركز، وفقا لتقرير صادر عنه، أن التوابل والبهارات في المطبخ المصري عنصر أساسي، وتدخل في تحضير وصفات الإفطار التي تساعد على الصيام وانتظام الجهازين الهضمي والتنفسي بجانب مساعدتها على القيام بجميع أنواع العبادات دون الشعور بالتعب.

وجاءت الفوائد كالتالي:

الكمّون: يخفّف من اضطرابات الجهاز الهضمي، ويحفّز على إفراز الإنزيمات من البنكرياس، ويخفف من نزلات البرد.

المستكة: تسهم في حماية بطانة المعدة وعلاج الحرقان الناتج من قرحة المعدة، وتساعد في التخلص من عسر الهضم والانتفاخ والغازات.

الحبهان: يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويساعد على علاج مشكلات المعدة ومقاومة الإمساك وتسهيل عملية الإخراج.

الفلفل الأسود: يسهم في تحسين الهضم لكونه غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، ويعزز من صحة القلب والشرايين.