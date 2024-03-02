«الأعلى للثقافة» ينظم محاضرة عن «مفهوم الإبادة» الخميس المقبل

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، من خلال لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس، ومقررها الدكتور محمد شبانة، عقد محاضرة بعنوان: «مفهوم الإبادة أصوله ونظرياته وأهميته المعاصرة» اتجاهات بينية من منظور جديد - الأنثروبولوجيا والتاريخ المخفي بين المؤرخين والأنثروبولوچيين.

تفاصيل المحاضرة

تبدأ المحاضرة في تمام السادسة مساء الخميس 7 مارس 2024؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يلقي المحاضرة البروفيسور علي عبد اللطيف أحميدة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة نيو إنغلند بالولايات المتحدة الأمريكية، وتديرها تدير الدكتورة نهلة إمام خبيرة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو ومستشارة وزيرة الثقافة المصرية لشئون التراث، ويشارك في التعقيب على المحاضرة أعضاء لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس.

وتتناول المحاضرة مدخلا جديدًا لفهم الاتجاه البيني المتداخل في العلوم الاجتماعية الإنسانية بالتركيز على النظرية؛ والأنتربولوجيا والتاريخ المخفي، وهي نتائج عقدين من الدراسة الأرشيفية والميدانية لضحايا السجون الاستعمارية

معلومات عن المحاضر

وبحسب بيان المجلس الأعلى للثقافة، فإن الدكتور على عبد اللطيف حميده الأستاذ المؤسس لقسم العلوم السياسية وأستاذ كرسي بجامعة نيو إنجلاند الأمريكية، تخصص في الدراسة البينية للنظرية السياسية وعلم الاجتماع التاريخي والأنتربولوجي المقارن.

ترجمت كتبه للغة العربية ومنها: «المجتمع والدولة»، «الاستعمار والأصوات المهمشة»، «ليبيا التي لا نعرفها»، «الإبادة الجماعية في ليبيا شر تاريخ استعماري مخفي»، الفائز بجائزة كارل براون الجمعية العلمية الأمريكية المغاربية لكتاب العام 2023.