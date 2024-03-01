«قصور الثقافة» تطلق أولى حفلات «الخميس الأخير من كل شهر»

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة مساء أمس، حفل بعنوان «الخميس الأخير من كل شهر» تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وحضرها الفنان تامر عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة للشؤون الفنية.

حفل بعنوان «الخميس الأخير من كل شهر»

وأقيمت أولى الحفلات بمسرح السامر، وقدمت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو مدحت عبدالسميع على مدار فصلين مجموعة من أغاني أم كلثوم بأصوات كوكبة من فناني مصر، منهم المطرب أحمد إبراهيم حيث تفاعل معه الجمهور من الحاضرين.

واستكملت فقرات الحفل بعرض فيلم قصير أبيض وأسود بعنوان «مصر زمان» تضمن لقطات لمصر خلال حقبة الخمسينيات على خلفية صوت كوكب الشرق ومع نهايته تداخلت أصوات الإذاعة قديما، والفيلم من إعداد المونتير شريف رضا من إدارة السينما، الذي وثق الحفل في مسرح السامر بكاميراته.