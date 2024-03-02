دورة تدريبية توصي بالاستفادة من «بريكس» في الحصول على الحبوب

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دوره تدريبية بعنوان «أهمية التجارة الخارجية المصرية» بهدف التعريف بها بزيادة الميزان التجاري الزراعي، ودراسة التحديات التي تواجهها.

موضوعات دورة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

تناولت الدورة مجموعة من الموضوعات المهمة مثل التجارة الإلكترونية مقوماتها وتحدياتها، البورصات الزراعية ومقوماتها، الآثار المتوقعة لانضمام مصر لتكتل البريكس.

وقال الدكتور عبدالوكيل أبوطالب القائم بعمل مدير معهد الاقتصاد الزراعي إنه شارك في الدورة نخبة من خبراء وأساتذة الاقتصاد الزراعي ومن خلال جلسات الدورة التي استمرت لمدة 5 أيام تم مناقشة أهمية تحسين التجارة الخارجية الزراعية المصرية.

تأمين الحصول على الواردات الزراعية من السلع الاستراتيجية الاساسية

خلصت الدورة إلى مجموعة من التوصيات أهمها الاستفادة من انضمام مصر لتكتل البريكس للعمل على تأمين الحصول على الواردات الزراعية من السلع الاستراتيجية الأساسية وخاصة الحبوب واللحوم والتي تعتبر دول تكتل البريكس من أهم دول العالم المصدرة لها، وأهمية العمل على تنويع الأسواق الاستيرادية المصرية خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة بالعالم، والعمل على تنمية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية وتحسين تنافسيتها وخاصة اسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية من خلال تحسين الجودة للصادرات الزراعية المصرية واستغلال المزايا التفضيلية الممنوحة لمصر للدخول الى اسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية.